На Сицилії вдруге за місяць прокинувся вулкан Етна

Етна – один з найактивніших вулканів на планеті

На італійському острові Сицилія почалося друге виверження вулкану Етна за місяць.

Про це інформує агентство Ansa.

Вулкан викинув стовп попелу в бік міста Катанія. Вулкан також викинув великі каплі лави, а у декількох південних від Етна міст і селищ знайдені невеликі частини вулканічного каміння.

Через виверження припинив роботу аеропорт в Катанії. На злітну смугу осів вулканічний попіл.

«Злітно-посадкова смуга аеропорту Катанії в цей час закрита. Ведуться роботи по її очищенню», –повідомила пресслужбу аеропорту в Twitter.

Зазначимо, ввечері 16 лютого на італійському острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.

Підкреслимо, Етна – один з найактивніших вулканів на планеті. З 1950 року він вивергався кілька десятків разів.

У січні 2021 року один з численних кратерів, розташований на південно-східному схилі Етни, почав вивергати два потоки лави.

Нагадаємо, 13 грудня 2020 року вулкан Етна також почав вивергатися.

Вулкан Етна, який розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами, часто вивергається. Одне з найсерйозніших вивержень відбулося у березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.