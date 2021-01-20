На Сицилії прокинувся найбільший діючий вулкан Європи

Один з численних кратерів, розташований на південно-східному схилі Етни, почав вивергати два потоки лави

У понеділок, 18 січня, на Сицилії (Італія) прокинувся найбільший діючий вулкан Європи Етна.

Про це повідомляє ресурс Volcanodiscovery.com.

Зазначається, що один з численних кратерів, розташований на південно-східному схилі Етни, почав вивергати два потоки лави. Це супроводжувалося викидом стовпа попелу та диму, поштовхами ґрунту та інфразвуковим тремором.

Вранці 19 січня активність вулкана почала знижуватися. Станом на сьогодні, активність вулкана зростає.

«Зараз Етна демонструє інтенсивні та майже постійні стромболіанські вибухи», – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що такий тип виверження пов'язаний з більш в'язкою основною лавою, що викидається різними за силою вибухами з жерла, утворюючи порівняно короткі та потужніші лавові потоки.

Нагадаємо, 13 грудня 2020 року вулкан Етна також почав вивергатися.

Вулкан Етна, який розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами, часто вивергається. Одне з найсерйозніших вивержень відбулося у березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.