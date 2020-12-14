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    У світі

    На острові Сицилія в Італії прокинувся вулкан Етна

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    Вулкан Етна, який розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами - На острові Сицилія в Італії прокинувся вулкан Етна
    Вулкан Етна, який розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами
    Фото: вулкан Етна (twitter.com EtNativo by Fabrizio Zuccarello)

    Фонтани лави та вулканічна порода разом із попелом почали вкривати прилеглу територію

    У неділю, 13 грудня, на Сицилії (Італія) прокинувся найбільший діючий вулкан Європи Етна. Про це повідомляє Volcano Discovery.

    Вулкан почав вивергатися напередодні о 21:20 за місцевим часом після землетрусу магнітудою 2,7. Початкова інтенсивність вибуху зросла від середньої до високої, потоки лави часом вистрілювали у небо на 100 метрів, тоді як шлейфи попелу сягали п’яти кілометрів.

    Зазначається, що вулкан Етна, який розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами, часто вивергається. Одне з найсерйозніших вивержень відбулося у березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.

    Нагадаємо, що в Індонезії активізувався вулкан: евакуйовано понад 4,5 тисячі осіб.

    Теги: Італія вулкан Twitter
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