В Індонезії активізувався вулкан: евакуйовано вже понад 4,5 тисячі осіб

Усіх евакуйованих було переміщено до семи визначених пунктів

Через активізацію вулкану Левотоло на індонезійському острові Лембата свої домівки були вимушені покинути 4 628 людей.

Про це із посиланням на Національне агентство з надзвичайних ситуацій Індонезії пише «Сіньхуа».

Зазначається, що усіх евакуйованих було переміщено до семи визначених пунктів.

«Рятувальники встановили громадські кухні й центр надання медичної допомоги, а також забезпечили евакуйованих питною водою», – пише ЗМІ.

Зазначається, що евакуйовані відчувають нестачу наметів, товарів для немовлят, маск, ковдр, спального обладнання та іншого спорядження.

Нагадаємо, у неділю 1423-метровий вулкан Левотоло вивергався протягом 10 хвилин, викинувши стовп попелу заввишки 4 км.

В Індонезії, що знаходиться в сейсмічно небезпечній зоні – так званому Тихоокеанському вулканічному вогняному кільці, є приблизно 130 діючих вулканів.

Нагадаємо, у середині листопада на Сицилії прокинувся вулкан Стромболі.