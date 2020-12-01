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    У світі

    В Індонезії активізувався вулкан: евакуйовано вже понад 4,5 тисячі осіб

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    <p>У неділю 1423-метровий&nbsp;вулкан&nbsp;Левотоло вивергався протягом 10 хвилин, викинувши стовп попелу заввишки 4 км</p> - В Індонезії активізувався вулкан: евакуйовано вже понад 4,5 тисячі осіб

    У неділю 1423-метровий вулкан Левотоло вивергався протягом 10 хвилин, викинувши стовп попелу заввишки 4 км

    Усіх евакуйованих було переміщено до семи визначених пунктів

    Через активізацію вулкану Левотоло на індонезійському острові Лембата свої домівки були вимушені покинути 4 628 людей. 

    Про це із посиланням на Національне агентство з надзвичайних ситуацій Індонезії пише «Сіньхуа».

    Зазначається, що усіх евакуйованих було переміщено до семи визначених пунктів.

    «Рятувальники встановили громадські кухні й центр надання медичної допомоги, а також забезпечили евакуйованих питною водою», – пише ЗМІ.

    Зазначається, що евакуйовані відчувають нестачу наметів, товарів для немовлят, маск, ковдр, спального обладнання та іншого спорядження. 

    Нагадаємо, у неділю 1423-метровий вулкан Левотоло вивергався протягом 10 хвилин, викинувши стовп попелу заввишки 4 км.

    В Індонезії, що знаходиться в сейсмічно небезпечній зоні – так званому Тихоокеанському вулканічному вогняному кільці, є приблизно 130 діючих вулканів.

    Нагадаємо, у середині листопада на Сицилії прокинувся вулкан Стромболі.

    Теги: стихійні лиха вулкан Індонезія рятувальники евакуація
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