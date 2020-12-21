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    У світі

    На Гаваях почалося виверження вулкану Кілауеа. Він є одним із найбільших на острові

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    <span>Оголошений червоний рівень загрози</span> - На Гаваях почалося виверження вулкану Кілауеа. Він є одним із найбільших на острові
    Оголошений червоний рівень загрози
    Фото з відкритих джерел

    Виверження викликав землетрус магнітудою 4,4 бала

    На Гаваях почав вивергатися один з найбільших і найактивніших вулканів островів – Кілауеа. Про це повідомляє геологічна служба США.

    За даними геологічної служби США, виверження почалося пізно ввечері у неділю у кратері Халема’умау. Кілауеа перебуває у національному парку вулканів Гаваїв. Приблизно через годину після початку виверження стався землетрус магнітудою 4,4.

    Фото: U.S. Geological Survey
    Фото: U.S. Geological Survey

    Національна служба погоди в Гонолулу випустила попередження про попіл, що падає. У повідомленні говориться, що надмірна дія вулканічного попелу викликає подразнення очей і органів дихання, повідомляє видання The Guardian.

    Останнє виверження Кілауеа відбулося у 2018 році, у результаті чого було зруйновано понад 700 будинків і викинуть досить лави, щоб заповнити 320 000 олімпійських басейнів. Лава викидалася протягом чотирьох місяців, залишаючи на деяких ділянках відкладення товщиною до 24 метрів.

    Кілауеа – активний щитовий вулкан. Його висота становить 1247 м над рівнем моря і ще на 5,5 км він іде під воду.

    Нагадаємо, що на острові Сицилія в Італії прокинувся вулкан Етна.

    Теги: США вулкан землетрус
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