На Гаваях почалося виверження вулкану Кілауеа. Він є одним із найбільших на острові
Виверження викликав землетрус магнітудою 4,4 бала
На Гаваях почав вивергатися один з найбільших і найактивніших вулканів островів – Кілауеа. Про це повідомляє геологічна служба США.
За даними геологічної служби США, виверження почалося пізно ввечері у неділю у кратері Халема’умау. Кілауеа перебуває у національному парку вулканів Гаваїв. Приблизно через годину після початку виверження стався землетрус магнітудою 4,4.
Національна служба погоди в Гонолулу випустила попередження про попіл, що падає. У повідомленні говориться, що надмірна дія вулканічного попелу викликає подразнення очей і органів дихання, повідомляє видання The Guardian.
Video of the eruption from Jaggar Overlook at about 11:30 PM HST. pic.twitter.com/7CgZJMNn1R— USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) December 21, 2020
Останнє виверження Кілауеа відбулося у 2018 році, у результаті чого було зруйновано понад 700 будинків і викинуть досить лави, щоб заповнити 320 000 олімпійських басейнів. Лава викидалася протягом чотирьох місяців, залишаючи на деяких ділянках відкладення товщиною до 24 метрів.
Кілауеа – активний щитовий вулкан. Його висота становить 1247 м над рівнем моря і ще на 5,5 км він іде під воду.
Нагадаємо, що на острові Сицилія в Італії прокинувся вулкан Етна.