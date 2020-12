На Гаваях почалося виверження вулкану Кілауеа. Він є одним із найбільших на острові

На Гаваях почав вивергатися один з найбільших і найактивніших вулканів островів – Кілауеа. Про це повідомляє геологічна служба США.

За даними геологічної служби США, виверження почалося пізно ввечері у неділю у кратері Халема’умау. Кілауеа перебуває у національному парку вулканів Гаваїв. Приблизно через годину після початку виверження стався землетрус магнітудою 4,4.

Фото: U.S. Geological Survey

Національна служба погоди в Гонолулу випустила попередження про попіл, що падає. У повідомленні говориться, що надмірна дія вулканічного попелу викликає подразнення очей і органів дихання, повідомляє видання The Guardian.

Video of the eruption from Jaggar Overlook at about 11:30 PM HST. pic.twitter.com/7CgZJMNn1R