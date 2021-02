На Сицилії почалося виверження найбільшого діючого вулкана Європи

У вівторок ввечері, 16 лютого, на італійському острові Сицилія прокинувся вулкан Етна.

Про це повідомляє агентство Ansa.

Зазначається, що міжнародний аеропорт Катанії призупинив свою роботу через виверження вулкану.

Current state of #Etna volcano eruption in Sicily, Catania pic.twitter.com/IpQQXRD5UY

За даними ЗМІ, виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.

BREAKING: Majestic eruption from Mount #Etna in Sicily this afternoon. pic.twitter.com/c8MDPQt0iF