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    На Сицилії почалося виверження найбільшого діючого вулкана Європи

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    Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави - На Сицилії почалося виверження найбільшого діючого вулкана Європи
    Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави

    Міжнародний аеропорт Катанії призупинив свою роботу через виверження вулкану

    У вівторок ввечері, 16 лютого, на італійському острові Сицилія прокинувся вулкан Етна.

    Про це повідомляє агентство Ansa.

    Зазначається, що міжнародний аеропорт Катанії призупинив свою роботу через виверження вулкану.

    За даними ЗМІ, виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.

    Джерело підземних поштовхів знаходиться на глибині близько 2900 – 3000 метрів. Посилений тремор супроводжується бурхливою дозвуковою активністю з сигналами великої амплітуди.

    Підкреслимо, Етна – один з найактивніших вулканів на планеті. З 1950 року він вивергався кілька десятків разів.

    У січні 2021 року один з численних кратерів, розташований на південно-східному схилі Етни, почав вивергати два потоки лави.

    Нагадаємо, 13 грудня 2020 року вулкан Етна також почав вивергатися.

    Вулкан Етна, який розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами, часто вивергається. Одне з найсерйозніших вивержень відбулося у березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.

    Теги: стихійні лиха Італія вулкан аеропорт
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