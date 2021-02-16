На Сицилії почалося виверження найбільшого діючого вулкана Європи

Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави

Міжнародний аеропорт Катанії призупинив свою роботу через виверження вулкану

У вівторок ввечері, 16 лютого, на італійському острові Сицилія прокинувся вулкан Етна.

Про це повідомляє агентство Ansa.

Зазначається, що міжнародний аеропорт Катанії призупинив свою роботу через виверження вулкану.

Current state of #Etna volcano eruption in Sicily, Catania pic.twitter.com/IpQQXRD5UY — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 16, 2021

За даними ЗМІ, виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.

BREAKING: Majestic eruption from Mount #Etna in Sicily this afternoon. pic.twitter.com/c8MDPQt0iF — Latest in space (@latestinspace) February 16, 2021

Джерело підземних поштовхів знаходиться на глибині близько 2900 – 3000 метрів. Посилений тремор супроводжується бурхливою дозвуковою активністю з сигналами великої амплітуди.

#Etna erupting this evening in #Sicily video by a family friend pic.twitter.com/2lY16kiOUO — Isabella Librando (@IsabellaLibrand) February 16, 2021

Підкреслимо, Етна – один з найактивніших вулканів на планеті. З 1950 року він вивергався кілька десятків разів.

У січні 2021 року один з численних кратерів, розташований на південно-східному схилі Етни, почав вивергати два потоки лави.

Нагадаємо, 13 грудня 2020 року вулкан Етна також почав вивергатися.

Вулкан Етна, який розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами, часто вивергається. Одне з найсерйозніших вивержень відбулося у березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.