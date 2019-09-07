На Сумщині вночі горіла газова свердловина



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газова свердловина Фото: uatv

Пожежа знищила одну одиницю техніки

У ніч на суботу в Роменському районі Сумської області на газовій свердловині «Охтирканафтогаз» виникла пожежа. Про це повідомила пресслужба Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Попередня причина займання - несанкціонована врізка. «7 вересня о 00.55 в ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Анастасіївка Роменського району, попередньо в ході несанкціонованої врізки на газовій свердловині №121 НГВУ «Охтирканафтогаз» виникла пожежа», - ідеться в повідомленні. Інформація про жертви і постраждалих уточнюється.



За інформацією рятувальників, станом на 7:00 смолоскипне горіння ліквідовано. Вогнем знищено одну одиницю техніки. Всього до ліквідації було залучено 70 осіб і 24 одиниці техніки, з них від ДСНС 53 осіб і 14 одиниць техніки. На місці події працює мобільна оперативна група ДСНС України, повідомили у відомстві.