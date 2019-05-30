На Тайвані відпрацьовують відбиття агресії із боку КНР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В навчаннях брали участь до 3 тисяч піхотинців Фото: Reuters

Авіація Республіки Китай тренується діяти в умовах знищення стаціонарних аеродромів

Збройні сили Республіки Китай, яка розташована на Тайвані, проводять масштабні навчання по відбиттю масованої атаки із боку КНР. До навчань задіяні всі роди військ.

Під час навчань винищувачі Республіки Китай відпрацювали можливість злету і посадки на частині автомагістралей у випадку знищення стаціонарних аеродромів, а також тренувалися наносити авіаудари, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Також в навчаннях брали участь до 3 тисяч піхотинців, які проводили стрільби на півдні країни.

Міністр оборони Республіки Китай Єн Тех-Фа заявив, що збройні сили здатні захистити країну, незважаючи на зростаючу загрозу із боку КНР.

Раніше повідомлялося, що Республіка Китай, яка знаходиться на Тайвані, провела офіційну церемонію початку спорудження об’єкту, який буде використовуватися для будівництва субмарин для місцевого військово-морського флоту.