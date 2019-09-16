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    На Тернопільщині горіли склади із олією

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    Внаслідок пожежі пошкоджено будівлю на площі 500 кв м - На Тернопільщині горіли склади із олією
    Внаслідок пожежі пошкоджено будівлю на площі 500 кв м
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася у с. Великий Глибочок Тернопільського району

    У Тернопільській області виникла пожежа у виробничо-складській будівлі підприємства із виробництва та зберігання соняшникової олії ПП Синдецька В.Б.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Займання сталося вранці в неділю, 15 вересня, на складі у с. Великий Глибочок Тернопільського району.

    «Внаслідок пожежі пошкоджено будівлю на площі 500 кв м та знищено 1 куб м олії, що зберігалась в пластиковій ємності. Причина пожежі та збитки встановлюються. Жертв та постраждалих немає», - заявили в ДСНС.

    О 11:31 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано.

    Нагадаємо, 14 вересня в смт. Ольшанське на Миколаївщині горів цементний завод.

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