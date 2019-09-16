На Тернопільщині горіли склади із олією
Внаслідок пожежі пошкоджено будівлю на площі 500 кв м
Фото: ДСНС
Пожежа сталася у с. Великий Глибочок Тернопільського району
У Тернопільській області виникла пожежа у виробничо-складській будівлі підприємства із виробництва та зберігання соняшникової олії ПП Синдецька В.Б.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Займання сталося вранці в неділю, 15 вересня, на складі у с. Великий Глибочок Тернопільського району.
«Внаслідок пожежі пошкоджено будівлю на площі 500 кв м та знищено 1 куб м олії, що зберігалась в пластиковій ємності. Причина пожежі та збитки встановлюються. Жертв та постраждалих немає», - заявили в ДСНС.
О 11:31 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано.
Нагадаємо, 14 вересня в смт. Ольшанське на Миколаївщині горів цементний завод.