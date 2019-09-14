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    Події в Україні

    На Миколаївщині горів цементний завод

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    Фото ДСНС - На Миколаївщині горів цементний завод
    Фото ДСНС

    Наразі будівля знеструмлена, вжито заходи для мінімізації наслідків

    14 вересня о 06:13 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у кабельних тунелях одного з цехів на об’єкті підвищеної небезпеки по вул. Промислова смт. Ольшанське Миколаївського району Миколаївської області.

    О 07:30 пожежа локалізована, о 08:05 ліквідована на площі 100 м кв, її причина встановлюється, повідомляє пресслужба ДСНС.

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    «14 вересня о 06:13 за екстреним номером «101» надійшло повідомлення про пожежу у кабельних тунелях одного з цехів на об’єкті підвищеної небезпеки по вул. Промислова смт. Ольшанське Миколаївського району Миколаївської області. За підвищеним номером виклику направлено відділення 2, 19 державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області»,– йдеться у повідомленні.

    Наразі будівля знеструмлена, вжито заходи для мінімізації наслідків. О 07:30 пожежа локалізована, о 08:05 ліквідована на площі 100 м кв, її причина встановлюється.

    Загалом від ДСНС до гасіння залучалось 4 одиниці техніки 16 осіб.

    Як повідомлялося, у п’ятницю, 13 вересня, на Дніпропетровщині під час руху загорівся пасажирський автобус.

    Нагадаємо, причиною пожежі на сміттєзвалищі у Чернігівській області став підпал. Про це свідчать дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.

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