На Тернопільщині обвалився міст через Серет



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Спорудження розбили вантажівки з сусідніх кар'єрів

На півдні Тернопільської області в селі Лисівці близько 15:00 в середу обвалився міст через річку Серет. На момент обвалу на ньому не було автомобілів, тому ніхто не постраждав.

Про це повідомила відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Міст з’єднував Заліщицький та Борщівський райони. Він перебував в аварійному стані.

В Укравтодорі розповіли, що цей міст – частина дороги Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський. Він розташований на ділянці, яку роками використовували як основний коридор для перевезення будівельних матеріалів з сусідніх кар’єрів. Перевантажені машини розбили дорогу і пошкодили міст.

У 2018 році споруду визнали аварійною і включили в перелік ремонту на 2019 рік. Водіїв вантажівок це не зупинило.

«Місяцями водії великотоннажного транспорту ігнорували знаки обмеження руху аварійною ділянкою моста. Щодня тонни матеріалів перевозили фури з кар’єрів у Скалу-Подільську та Бурдяківці. Не дивно, що об’єкт був зруйнований», – заявив керівник Заліщицького ДЕУ Михайло Харук.

Дорожники мають намір розпочати відновлення моста, коли дозволить погода. Поки що автомобілям необхідно об’їжджати аварійну ділянку.