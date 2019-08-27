На Тернопільщині потонув хлопчик, який зробив собі «жилет з пластикових пляшок»
За словами товариша загиблого, хлопчик намагався доплисти до берега, однак йому це не вдалося
На Тернопільщині у Дністрі потонув 10-річний хлопчик, який пішов плавати в саморобному жилеті з пластикових пляшок.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Трагедія трапилася 26 серпня близько 18 години у селі Космирин Бучацького району.
За попередніми даними, хлопець разом із товаришем пасли корови та вирішили покупатися у річці.
«Діти зробили з пластикових пляшок жилет, вдягнули його на груди та пішли у воду. Проте такі засоби безпеки не врятували – саморобний пристрій розв’язався. За словами товариша загиблого, хлопчик намагався доплисти до берега, однак йому це не вдалося, і він пішов під воду», - повідомили в поліції.
Тривають пошуки тіла дитини.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ.
Нагадаємо, за даними ДСНС, з початку 2019 року на водоймах України загинули 907 людей.
У ДСНС закликають не заходити в воду в стані алкогольного сп'яніння; не наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу. Також рятувальники зазначають, що температура води повинна бути не нижче +17 градусів, і оптимальним часом перебування у воді є 20 хвилин.
Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають їх без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки або дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.