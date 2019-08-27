На Тернопільщині потонув хлопчик, який зробив собі «жилет з пластикових пляшок»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами товариша загиблого, хлопчик намагався доплисти до берега, однак йому це не вдалося

На Тернопільщині у Дністрі потонув 10-річний хлопчик, який пішов плавати в саморобному жилеті з пластикових пляшок.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Трагедія трапилася 26 серпня близько 18 години у селі Космирин Бучацького району.

За попередніми даними, хлопець разом із товаришем пасли корови та вирішили покупатися у річці.

«Діти зробили з пластикових пляшок жилет, вдягнули його на груди та пішли у воду. Проте такі засоби безпеки не врятували – саморобний пристрій розв’язався. За словами товариша загиблого, хлопчик намагався доплисти до берега, однак йому це не вдалося, і він пішов під воду», - повідомили в поліції.

Тривають пошуки тіла дитини.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ.

Нагадаємо, за даними ДСНС, з початку 2019 року на водоймах України загинули 907 людей.

У ДСНС закликають не заходити в воду в стані алкогольного сп'яніння; не наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу. Також рятувальники зазначають, що температура води повинна бути не нижче +17 градусів, і оптимальним часом перебування у воді є 20 хвилин.

Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають їх без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки або дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.