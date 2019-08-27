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    На Тернопільщині потонув хлопчик, який зробив собі «жилет з пластикових пляшок»

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    На Тернопільщині потонув хлопчик, який зробив собі «жилет з пластикових пляшок»

    За словами товариша загиблого, хлопчик намагався доплисти до берега, однак йому це не вдалося

    На Тернопільщині у Дністрі потонув 10-річний хлопчик, який пішов плавати в саморобному жилеті з пластикових пляшок.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

    Трагедія трапилася 26 серпня близько 18 години у селі Космирин Бучацького району.

    За попередніми даними, хлопець разом із товаришем пасли корови та вирішили покупатися у річці.

    «Діти зробили з пластикових пляшок жилет, вдягнули його на груди та пішли у воду. Проте такі засоби безпеки не врятували –  саморобний пристрій розв’язався. За словами товариша загиблого, хлопчик намагався доплисти до берега, однак йому це не вдалося, і він пішов під воду», - повідомили в поліції.

    Тривають пошуки тіла дитини.

    Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ.

    Нагадаємо, за даними ДСНС, з початку 2019 року на водоймах України загинули 907 людей.

    У ДСНС закликають не заходити в воду в стані алкогольного сп'яніння; не наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу. Також рятувальники зазначають, що температура води повинна бути не нижче +17 градусів, і оптимальним часом перебування у воді є 20 хвилин.

    Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають їх без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки або дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.

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