На Тернопільщині сталися сутички між парафіянами: поліція повідомила подробиці



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Охорону громадського порядку на місці інциденту забезпечували 25 правоохоронців Фото: news.church.ua

Як встановили правоохоронці, на початку січня під час зборів 70 відсотків жителів села Гніздичне проголосували за перехід до Православної церкви України

В селі Гніздичне Збаразького району 3 лютого поблизу місцевої церкви виникла суперечка між жителями села на релігійному підґрунті, яка переросла у штовханину. Причина – неузгодження часу проведення богослужінь.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

«Як встановили правоохоронці, на початку січня під час зборів 70 відсотків жителів села Гніздичне проголосували за перехід до Православної церкви України. Люди домовилися в майбутньому про почергове проведення відправ у місцевому храмі. Умов договору дотримувалися два тижні. Проте у неділю, 3 лютого, через неузгодження часу проведення богослужінь між ними виникло непорозуміння», - заявили в поліції.

Зазначається, що охорону громадського порядку на місці події забезпечували 25 правоохоронців.

«На місці інциденту правоохоронці вживали заходи, аби не допустити подальшого загострення ситуації та виконували свої обов’язки, згідно із законодавством. Жодного застосування сили з боку поліції не було», - повідомили у прес-службі, додавши, що окремі громадяни однієї з конфліктуючих сторін, за підтримки привезених немісцевих прихильників, почали шарпанину з представниками правоохоронних органів, намагаючись увійти до культової споруди.

У поліції зазначили, що після сутички одна людина звернулася до медиків із скаргами на болі в голові. Лікарі швидкої надали постраждалому медичну допомогу.

«Працівники поліції встановлюють обставини інциденту. Відомості за даною подією було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 ККУ – хуліганство. Проте після встановлення тяжкості тілесних ушкоджень одного з учасників інциденту, на підставі інформації, наданої поліції - медиками, слідчі перекваліфікували подію за статтею 125 ККУ», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

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