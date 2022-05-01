На тлі вибухів із Бєлгорода евакуювали російського генерала Герасимова - ЗМІ

За начальником генштабу РФ прибуло одразу декілька бортів

З російського міста Бєлгород, де сьогодні зафіксовано вибухи на військових складах, був евакуйований начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов. Про це на своїй сторінці у Twitter пише Руслан Левієв з Conflict Intelligence Team - групи розслідувачів, що відстежують перебіг воєнних конфліктів з відкритих даних.

Зокрема Левієв написав одному користувачеві, що члени групи СІТ спостерігали за перебігом подій на власні очі, а не через радари. Вони припускають, що літаки з військовим керівництвом РФ, імовірно, не вмикали бортові транспондери, аби унеможливити відстеження авіації на загальнодоступних радарах.

30 квітня до аеропорту Бєлґорода прибули два літаки Ту-154, що мають реєстрацію міністерства оборони РФ – RF-85042 (Ту-154М міноборони РФ) і RF-85136 (Ту-154М зареєстрований з Росгвардією).

1 травня на летовище прибув ще один транспортний літак RA-85426 (Ту-154Б-2), який має реєстрацію міноборони РФ.

За кілька годин до вибухів 1 травня, прилетіли 5 військових гелікоптерів: два Мі-8 та три Ка-52. Також на летовищі було кілька мікроавтобусів Mercedes i Toyota Land Cruiser.

Близько 14:00 (за київським часом) три Ка-52 оточили повітряний простір над аеропортом Бєлґорода, літаючи по колу. Гелікоптери Мі-8 приземлились, і з них вибігли люди й швидко зайшли в один із Ту-154, після чого всі транспортні літаки вилетіли з аеропорту.

У цей час на пероні летовища перебував військовик в уніформі з погонами, на яких були три зірки в ряд, тобто, ймовірно, зі званням генерала-полковника.

Левієв з посиланням на свої джерела повідомив, що на борт піднявся начальник генерального штабу РФ генерал армії Валерій Герасимов, який буцімто прибув з Ізюма в Україні.

Із посиланням на власні джерела в українській розвідці відліт Герасимова підтвердила «Українська правда».

Раніше деякі українські діячі й блогери, зокрема колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявляли, що Збройні сили України нанесли удар по польовому штабу командування військ РФ під Ізюмом, коли там перебував Герасимов. Нібито начальник російського генштабу дістав серйозне поранення, а його охоронець загинув. Офіційно такі дані не підтверджені.

У неділю, 1 травня, під російським містом Бєлгород, що знаходиться поблизу українського кордону, піднявся стовп диму, жителі міста поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.

Згодом голова регіону В’ячеслав Гладков повідомив, що горить об’єкт Міноборони РФ – склад боєприпасів.