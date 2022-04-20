Росія надумала засекретити дані про сім'ї загиблих в Україні військових

Відомості про загиблих військовослужбовців під час проведення «спецоперацій» ще з 2015 року стали держтаємницями у РФ

Країна-агресор усіма способами приховує втрати своїх військових вже багато років, а тепер взялася за засекречення інформації про їхніх родичів

Міністерство оборони Росії вирішило обмежити доступ до даних родичів загиблих в Україні військових. Відомості про загиблих військовослужбовців під час проведення «спецоперацій» ще з 2015 року стали держтаємницями у РФ, але пільги членам сімей оформлюють цивільні чиновники районних адміністрацій. Тепер Міноборони просить уряд передати ці повноваження військкоматам, що зробить більш закритою інформацію про загиблих учасників війни проти України, повідомляє російська служба BBC.

У документі зазначається, що засекретити дані необхідно «з метою обмеження кола осіб, які мають доступ до відомостей про членів сімей військовослужбовців Збройних сил РФ, які загинули (померли) при виконанні завдань під час спеціальної військової операції на територіях України, «ДНР» та «ЛНР»».

Відомо, що імена загиблих в Україні російських військових розкривають регіональні чиновники та самі родичі чи друзі загиблих. Міноборони РФ списки не оприлюдню. Востаннє у відомстві звітували про втрати 25 березня, повідомивши про загибель 1351 військовослужбовця. 7 квітня прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю Sky News заявив, що російська армія зазнала «значних втрат» в Україні. За даними Генштабу, станом на 20 квітня в Україні вже ліквідовано майже 21 тисячу російських військових.

Не секрет, що Росія усіма способами приховує втрати своїх військових вже багато років. Так, у 2015 році російський президент Володимир Путін видав указ, згідно з яким відомості, які розкривають втрати особового складу у воєнний час, а також «у мирний час у період проведення спеціальних операцій» стали держтаємницею. Повноваженнями щодо розпорядження цими відомостями наділено Міноборони РФ.

У Кремлі тоді відкидали припущення, що є зв'язок між указом та війною в Україні. Група активістів, правозахисників та журналістів безрезультатно намагалася оскаржити указ у Верховному суді Росії. Вони доводили, що указ ухвалено з численними порушеннями законодавчих норм – зокрема, про право громадян на вільний пошук та розповсюдження інформації. Верховний суд усі РФ аргументи позивачів відхилив.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник заявив, що російські окупанти мають намір вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей до 9 травня, а також втримати «сухопутний коридор» до окупованого Криму.