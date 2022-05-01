У Бєлгороді повідомляють про вибухи: повалив густий дим (відео)

У Бєлгороді місцеві повідомили про вибухи в місті: повалив густий дим

Жителі Бєлгорода поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження

У неділю, 1 травня, під російським містом Бєлгород, що знаходиться поблизу українського кордону, піднявся стовп диму. Фото та відео зі стовпом диму в Бєлгороді опублікували ряд Telegram-каналів.

Жителі Бєлгорода поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.

Подія, за словами очевидців, сталася між 14:10 і 14: 25 у неділю, 1 травня.

У соцмережах пишуть, що, можливо, була підірвана військова база.

Поки ніяких коментарів з приводу НС від регіональної влади немає.

Вибухи у Бєлгороді підтвердив у своєму Telegram путінський пропагандист Олександр Коц.

Він опублікував відео, на якому кілька вертольотів кружляли над містом менш ніж за годину до пожежі.

Після серії вибухів за Бєлгородом перекрито міст через Сіверський Донець.

Зазначимо, що 20 квітня у самому центрі Москві біля мерії виникла пожежа. А 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.