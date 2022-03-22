Українська армія на 10 млрд грн отримає озброєння та військової техніки

В Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів

Кабінет міністрів виділив гроші з резервного фонду державного бюджету на українську армію. Про це свідчить розпорядження від 21 березня.

Мова про 10 млрд грн, які направлять на закупівлю озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил.

Окрім цього, міністерству оборони необхіднро подати до 30 грудня 2022 р. міністерству фінансів, міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про використання цих коштів.

Як відомо, в Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, що 10 березня уряд зняв 51 млрд грн з програми «Велике будівництво», фінансування діяльності офісу президента та Верховної Ради, а також державних інвестиційних проектів і спрямував до резервного фонду державного бюджету.