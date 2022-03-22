  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українська армія на 10 млрд грн отримає озброєння та військової техніки

    В Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Українська армія на 10 млрд грн отримає озброєння та військової техніки
    В Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів

    Кабінет міністрів виділив гроші з резервного фонду державного бюджету на українську армію. Про це свідчить розпорядження від 21 березня.

    Мова про 10 млрд грн, які направлять на закупівлю озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил.

    Окрім цього, міністерству оборони необхіднро подати до 30 грудня 2022 р. міністерству фінансів, міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про використання цих коштів.

    Як відомо, в Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Нагадаємо, що 10 березня уряд зняв 51 млрд грн з програми «Велике будівництво», фінансування діяльності офісу президента та Верховної Ради, а також державних інвестиційних проектів і спрямував до резервного фонду державного бюджету.

    Теги: росія окупанти армія війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українська армія на 10 млрд грн отримає озброєння та військової техніки