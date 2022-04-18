Google Maps відкрили супутникові зображення усіх стратегічних об’єктів РФ (фото)

Раніше ці зображення мали значно гіршу якість

Завдяки сервісу Google Maps у максимальній роздільній здатності з’явилися зображення усіх стратегічних об’єктів Росії. Як повідомляє «Армія Інформ», тепер різноманітні пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони та інше можливо побачити максимально близько.

Відомо, що раніше ці зображення показувались у значно гіршій якості, яка не дозволяла розібрати та розгледіти всі деталі.

Завдяки знімкам у доступній якості тепер можна оцінити «прогрес» робіт на єдиному російському авіаносці «Адмірал Кузнецов». Також у гарній роздільній якості є можливість подивитись на базу зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.

Стало доступним і зображення із супутника російського винищувача нібито п’ятого покоління Су-57 на льотно-випробувальному центрі Міноборони РФ. Крім цього, з космосу можна ідентифікувати пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети.

У виданні зазначають, що для пересічних мешканців і звичайних користувачів мережі такі знімки навряд чи мають стратегічну цінність, бо військові супутники мають значно кращу роздільну здатність.

«Але є й такі люди, яким водночас точно буде цікаво «побродити» за допомогою Google Maps по секретних місцях РФ, а можливо і пошукати бункер самого Путіна», – зауважили у «Армія Інформ».

Нагадаємо, раніше Кремль показав літак, на якому евакуюватимуть Путіна у разі ядерної війни. Він призначений для евакуації вищого військового керівництва країни в загрозливий період і одночасного контролю збройних сил в конфлікті будь-якого ступеня інтенсивності, включаючи повномасштабну ядерну війну.

Також повідомлялося, що таємничий бункер російського диктатора Володимира Путіна може виявитися величезним підземним комплексом, розрахованим на кілька місяців спокійного життя. Ця споруда, ймовірно, розташована на території Алтайської республіки, зможе навіть перенести ядерний удар.



