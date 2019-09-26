На трасі Київ - Одеса вантажівка протаранила автобус із 38 пасажирами



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Автобус зіштовхнувся із вантажівкою Фото: ДСНС України

Серед пасажирів були були прочани, що прямували до Умані

На трасі Київ - Одеса на кордоні між Київською та Черкаською областями в ДТП потрапив автобус, який виконував рейс зі столиці до Одеси.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України

Аварія сталася 26 вересня близько 15-ї години.

«Внаслідок зіткнення автобуса із вантажівкою постраждав водій автобуса, якого затиснуло у передній частині салону за кермом. Потерпілого звільнили рятувальники та передали лікарям», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що на момент ДТП в салоні автобуса перебували 38 пасажирів, серед яких були і четверо прочан, що прямували до Умані.

«Ніхто з пасажирів внаслідок ДТП не постраждав», - зазначили в ДСНС.

Причини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, у ДТП, що сталася 21 вересня на 12-му кілометрі автодороги Одеса - Овідіополь загинуло дев'ять пасажирів маршрутки, ще чотири людини були госпіталізовані.

Також у Житомирській області на автодорозі Київ–Чоп водій DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир–Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом загинуло дев’ять людей.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів включити безпеку пасажирських перевезень до пріоритетних напрямів своєї роботи.

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