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    На трасі Київ - Одеса вантажівка протаранила автобус із 38 пасажирами

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    Автобус зіштовхнувся із вантажівкою - На трасі Київ - Одеса вантажівка протаранила автобус із 38 пасажирами
    Автобус зіштовхнувся із вантажівкою
    Фото: ДСНС України

    Серед пасажирів були були прочани, що прямували до Умані

    На трасі Київ - Одеса на кордоні між Київською та Черкаською областями в ДТП потрапив автобус, який виконував рейс зі столиці до Одеси.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України

    Аварія сталася 26 вересня близько 15-ї години.

    «Внаслідок зіткнення автобуса із вантажівкою постраждав водій автобуса, якого затиснуло у передній частині салону за кермом. Потерпілого звільнили рятувальники та передали лікарям», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що на момент ДТП в салоні автобуса перебували 38 пасажирів, серед яких були і четверо прочан, що прямували до Умані.

    «Ніхто з пасажирів внаслідок ДТП не постраждав», - зазначили в ДСНС.

    Причини ДТП з’ясовуються.

    Нагадаємо, у ДТП, що сталася 21 вересня на 12-му кілометрі автодороги Одеса - Овідіополь загинуло дев'ять пасажирів маршрутки, ще чотири людини були госпіталізовані.

    Також у Житомирській області на автодорозі Київ–Чоп водій DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир–Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом загинуло дев’ять людей.

    Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів включити безпеку пасажирських перевезень до пріоритетних напрямів своєї роботи.

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