На Великдень священик облив прихожан водою з відра, бо забув хрест і кадило для освячення пасок (відео)

Інцидент стався в селах Шийківка і Ізюмське, Борівського району в Харківській області.

У Харківській області священик вирішив в оригінальний спосіб провести великоднє освячення пасок, обливши прихожан водою з відра. Відповідне відео з'явилося в місцевому Telegram-каналі «Труха Харків».

Повідомляється, що інцидент стався в селах Шийківка і Ізюмське, Борівського району в Харківській області. Священик, який повинен був провести службу і освятити місцевих жителів і їх кошика, не приїхав в призначений час – 6 ранку. Місцеві намагалися йому додзвонитися, проте він не брав трубку і приїхав тільки о 7:30.

Але, крім запізнення, священик встиг відзначитися і по-іншому. Він заявив парафіянам, що сильно поспішав, тому забув святу воду, свічки, хрест і кадило. Щоб не зривати людям свято, священнослужитель набрав відро води і з розгону освятив усіх присутніх.

Деякі парафіяни були незадоволені оригінальним методом священика і спробували сховатися, як тільки запідозрили недобре. У той же час, після «купання» з відра люди радісно закричали й почали вітати один одного з Великоднем.

Тим часом, депутат Житомирської обласної ради від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Костянтин Черпіцький потрапив у скандал з білбордом до 9 травня.