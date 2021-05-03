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    Байден привітав православних християн з Великоднем

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    Джо Байден:&nbsp;Православні християни всього світу радіють чуду Воскресіння і підтверджують свою відданість духовним нормам і служінню нужденним - Байден привітав православних християн з Великоднем
    Джо Байден: Православні християни всього світу радіють чуду Воскресіння і підтверджують свою відданість духовним нормам і служінню нужденним
    Фото: АР

    Байден наголосив, що ніхто не має зазнавати переслідувань через релігійну належність, переконання чи звичаї

    Президент США Джо Байден та його дружина Джилл привітали православних християн з Великоднем. Про це йдеться в заяві президента США, поширеній пресслужбою Білого дому.

    «Православні християни всього світу радіють чуду Воскресіння і підтверджують свою відданість духовним нормам і служінню нужденним», – йдеться в заяві.

    Як зазначив президент США, це також період пам'яті – аби вшанувати жертву Ісуса Христа, принесену за мир, і «висловити солідарність з усіма членами православної спільноти, які зазнали гонінь за свою віру і які залишаються під загрозою сьогодні».

    Байден наголосив, що ніхто не має зазнавати переслідувань через релігійну належність, переконання чи звичаї.

    «Ніхто не повинен боятися прославляти свою віру і традиції», – додав він, запевнивши, що Сполучені Штати й надалі працюватимуть над захистом свободи віросповідань як у себе, так і в усьому світі.

    Байден також констатував, що багатьом вірянам довелося відмовитися від традиційного святкування, аби запобігти поширенню Covid-19. Але, на його переконання, боротьба з коронавірусом невдовзі «дасть змогу повернутися до наших одвічних і заповітних традицій Великодня та інших свят».

    Також Папа Римський привітав православних вірян із Великоднем.

    Християни східного обряду відзначали у неділю, 2 травня, головне релігійне свято року – Великдень. У цей день, згідно з християнським віруванням, воскрес Син Божий після того, як його розіп’яли на хресті.

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    Джерело: Укрінформ

    Теги: США Джозеф Байден свята православна церква Великдень 2021 президент традиції
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