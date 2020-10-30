Трансляція футбольного матчу зірвалася, бо штучний інтелект сприйняв лису голову судді за м’яч

Курйоз трапився у Шотландії

Під час матчу першості Шотландії між «Інвернессом Каледоніан Тісл» і «Ейр Юнайтед» стався курйоз, який змусив коментатора понервувати, а уболівальників повеселитися.

За інформацією DailyMail, господарі вирішили відмовитися від оператора на своїх поєдинках, тому його роль виконував штучний інтелект.

Камера постійно плутала м'яч з лисою головою бокового арбітра і фокусувала свою увагу на його переміщеннях.

Коментатору матчу довелося вибачатися, бо камера продовжувала сприймати лису голову на бічній лінії за м'яч. Всі спроби переорієнтувати роботузакінчилися невдачею.

Поєдинок, який пройшов повз телеглядачів, закінчився внічию 1:1. Для «Інвернесса» це очко стало першим в нинішньому сезоні після двох турів, а для гостей – четвертим.