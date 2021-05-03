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    Думки вголос

    Хто святкує Пасху, мусить їсти кулічі

    • Юрій Винничук

      Український письменник

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    Хто святкує Пасху, мусить їсти кулічі

    Бачу окремі парафіяни вперто вживають слово Пасха

    Хочу пояснити, що це слово винятково церковне, а не наше народне. У нас були лише Паска або Великдень.

    Чи є в словнику Грінченка Пасха? Ні, нема. У «Словнику синонімів української мови» читаємо, що Паска синонім Великодня.

    І класики наші не вживали, а щойно в ХХ ст. стало це слово проникати під впливом атеїзму, МПЦ і осіб, які були виховані поза традиціями і не розуміли ріжниці.

    Панас Мирний: «На Паску нарядила Галю як панну». «У пробоїнах бійниць стирчали горлаті жерла пушок, з котрих у великі свята, як, от на Різдво або на Паску, стріляли».

    «Український голокост 1932-1933»: «Паска була рання, прийшли один раз до нас на Паску і викидали нас на сніг, багато снігу було...».

    Записки Наукового товариства імени Шевченка (1912): «Дуже урочисто обходять пам'ять покійників на Паску».

    Мусій Кононенко, сучасник Мирного: «Батько мій поїхав на Херсонщину через півтора - два тижні після Паски в 1872 році. Перед Паскою ж трапилась така подія...».

    О. Довженко: «Навесні напередодні Паски...»

    Отже висновок: хто святкує Пасху, мусить їсти кулічі. Поребрик їм у печінку.

    А хто Паску святкує, тому паска смакує.

    Христос Воскрес!

    Джерело: блог Юрія Винничука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: свята українська мова Великдень 2021
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