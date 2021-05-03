Хочу пояснити, що це слово винятково церковне, а не наше народне. У нас були лише Паска або Великдень.

Чи є в словнику Грінченка Пасха? Ні, нема. У «Словнику синонімів української мови» читаємо, що Паска синонім Великодня.

І класики наші не вживали, а щойно в ХХ ст. стало це слово проникати під впливом атеїзму, МПЦ і осіб, які були виховані поза традиціями і не розуміли ріжниці.

Панас Мирний: «На Паску нарядила Галю як панну». «У пробоїнах бійниць стирчали горлаті жерла пушок, з котрих у великі свята, як, от на Різдво або на Паску, стріляли».

«Український голокост 1932-1933»: «Паска була рання, прийшли один раз до нас на Паску і викидали нас на сніг, багато снігу було...».

Записки Наукового товариства імени Шевченка (1912): «Дуже урочисто обходять пам'ять покійників на Паску».

Мусій Кононенко, сучасник Мирного: «Батько мій поїхав на Херсонщину через півтора - два тижні після Паски в 1872 році. Перед Паскою ж трапилась така подія...».

О. Довженко: «Навесні напередодні Паски...»

Отже висновок: хто святкує Пасху, мусить їсти кулічі. Поребрик їм у печінку.

А хто Паску святкує, тому паска смакує.

Христос Воскрес!