На виборах президента зранку не відкрилась одна виборча дільниця



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На виборчій дільниці у Лебединському зареєстровано 680 виборців, які «сьогодні позбавлені права голосувати», сказав голова Нацполіції

На лінії розмежування у населеному пункті Лебединське у Донецькій області не відкрилася виборча дільниця.

Про це повідомив під час брифінгу у неділю голова Нацполіції Сергій Князєв.

«Національна поліція констатує, що на сьогоднішній ранок не відкрита одна дільниця. Дільнича виборча комісія не приступила до роботи у населеному пункті Лебединське на лінії розмежування у Донецькій області», - сказав Князєв.

Він зазначив, що на цій дільниці зареєстровано 680 виборців, які «сьогодні позбавлені права голосувати».

За цим фактом ГУ Нацполіції у Донецькій області порушило кримінальну справу.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

Джерело: Укрінформ