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    На виборах президента зранку не відкрилась одна виборча дільниця

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    На виборах президента зранку не відкрилась одна виборча дільниця

    На виборчій дільниці у Лебединському зареєстровано 680 виборців, які «сьогодні позбавлені права голосувати», сказав голова Нацполіції

    На лінії розмежування у населеному пункті Лебединське у Донецькій області не відкрилася виборча дільниця.

    Про це повідомив під час брифінгу у неділю голова Нацполіції Сергій Князєв.

    «Національна поліція констатує, що на сьогоднішній ранок не відкрита одна дільниця. Дільнича виборча комісія не приступила до роботи у населеному пункті Лебединське на лінії розмежування у Донецькій області», - сказав Князєв.

    Він зазначив, що на цій дільниці зареєстровано 680 виборців, які «сьогодні позбавлені права голосувати».

    За цим фактом ГУ Нацполіції у Донецькій області порушило кримінальну справу.

    Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

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    Джерело: Укрінформ

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