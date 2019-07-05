На вихідні синоптики прогнозують дощі з грозами (карта)



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У неділю, 7 липня, короткочасні дощі з грозами очікуються на Заході та Півночі України, а ввечері у неділю підійдуть до центральної частини, на решті території буде без опадів

Завтра, в суботу, очікується +23+26 градусів, на півдні до +28 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

У неділю буде трохи вище: протягом дня +24+28 градусів, на Півдні до +30 градусів. Лише подекуди на Сумщині та в Карпатах +20+24 градуси, зазначила синоптик.

Найближчої ночі, на суботу, дощі та грози пройдуть на півдні, у Чернівецькій, Івано-Франківській областях, а також смуга дощів витягнеться через Кіровоградську, Полтавську області до Сумщини та Харківщини. Це - вночі.

Завтра вдень, 6 липня, опади ймовірні на Сході та місцями в західних областях.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

У неділю, 7 липня, на Івана, короткочасні дощі з грозами очікуються на Заході та Півночі України, а ввечері у неділю підійдуть до центральної частини. На решті території буде без опадів.

«При грозах можливі зливи та шквали, обережно! Тим більше, що вихідними багато хто буде на природі, на відкритому повітрі», - попереджає синоптик.

У Києві дощі з грозами можливі у ніч на суботу, вдень 6 липня будемо бігати між крапельками, як колись один відомий президент, тобто, дощу все ж не буде вдень.

«У ніч на 7 липня вночі віночки дівчата пускатимуть при ясному місяці та світлих зіроньках, буде сухо. А ось вдень у неділю у Києві ймовірний дощ з грозою», - зазначила Діденко.