В Україні у пятницю повітря освіжатимуть дощі з грозами (карта)



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За даними синоптика Наталки Діденко, опади найбільш ймовірні на заході, півночі, а також на Вінниччині та Одещині

В Україні 5 липня погода й далі радуватиме свіжістю і помірним теплом. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Температура демонструватиме справжні королівські риси - стриманість і можливість іншим, тобто, нам, бути задоволеними. Адже протягом дня очікується +21+26 градусів. Навіть з півдня пішла сильна спека, там буде до +25+29, може, місцями до +30 градусів», - йдеться у повідомленні синоптика.

За даними Діденко, дощі з грозами завтра додатково освіжатимуть повітря, дерева та асфальт. Опади найбільш ймовірні на заході, півночі, а також на Вінниччині та Одещині.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

На решті території втримається суха повітряна маса.

У Києві 5 липня передбачається місцями дощ та гроза, вдень максимально +24+25 градусів.

«Найближчим часом в Україні сильної спеки не буде», - резюмувала синоптик.