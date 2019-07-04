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    В Україні у пятницю повітря освіжатимуть дощі з грозами (карта)

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    В Україні у пятницю повітря освіжатимуть дощі з грозами (карта)

    За даними синоптика Наталки Діденко, опади найбільш ймовірні на заході, півночі, а також на Вінниччині та Одещині

    В Україні 5 липня погода й далі радуватиме свіжістю і помірним теплом. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    «Температура демонструватиме справжні королівські риси - стриманість і можливість іншим, тобто, нам, бути задоволеними. Адже протягом дня очікується +21+26 градусів. Навіть з півдня пішла сильна спека, там буде до +25+29, може, місцями до +30 градусів», - йдеться у повідомленні синоптика.

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    За даними Діденко, дощі з грозами завтра додатково освіжатимуть повітря, дерева та асфальт. Опади найбільш ймовірні на заході, півночі, а також на Вінниччині та Одещині.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    На решті території втримається суха повітряна маса.

    У Києві 5 липня передбачається місцями дощ та гроза, вдень максимально +24+25 градусів.

    «Найближчим часом в Україні сильної спеки не буде», - резюмувала синоптик.

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