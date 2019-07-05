В Україну йде похолодання: місцями пройдуть дощі



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Найпрохолодніше буде у північних областях

5 липня погоду в Україні визначатиме прохолодне повітря атлантичного походження, вдень на заході та півночі країни - атмосферний фронт.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У п'ятницю в більшості регіонів України без опадів, лише вдень на Правобережжі місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5−10 м/с. Температура вночі 9−14°, вдень 21−26°; в південній частині вночі 15−20°, вдень 25−30°.

Найпрохолодніше буде у північних областях. На Чернігівщині та Сумщині стовпчики термометрів піднімуться максимум до +21...+23 градусів.

А ось найспекотніше буде на Запоріжжі – до +27...+29 градусів.

Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві до +23...+25 градусів, ймовірні грози.

У Києві вночі — без опадів, удень місцями короткочасний дощ; температура вночі 11−13°, вдень 23−25°.

6 липня вночі в більшості регіонів України, крім заходу та сходу, а вдень в Криму, Приазов'ї та східних областях — місцями короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі 9−14°, вдень 20−25°; на півдні вночі 13−18°, вдень 6 липня 24−29°.

У Києві 6 липня вночі місцями короткочасний дощ, гроза; вдень без опадів. Вітер західний, 5−10 м/с. Температура вночі 12−14°, вдень 21−23°.