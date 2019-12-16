На Волині депутата побили металевим прутом



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У Волинській області побили депутата міськради

Нападникові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років

У місті Нововолинськ Волинської області невідомий, озброєний металевим прутом, напав на депутата місцевої міської ради.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волинської області.

Як повідомляється, напад стався у понеділок, 16 грудня, близько 13 години на вулиці Кобзаря. Потерпілий перебуває на обстеженні в лікарні.

«На місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Нововолинського відділення поліції. Проводяться всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до скоєння злочину і притягнення його до відповідальності», - повідомляють правоохоронці.

Пригода кваліфікували за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, здійснене із застосуванням предмета, спеціально призначеного або заздалегідь заготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.