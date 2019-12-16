  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Волині депутата побили металевим прутом

    • Розсилка
    У Волинській області побили депутата міськради - На Волині депутата побили металевим прутом
    У Волинській області побили депутата міськради

    Нападникові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років

    У місті Нововолинськ Волинської області невідомий, озброєний металевим прутом, напав на депутата місцевої міської ради.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Волинської області.

    Як повідомляється, напад стався у понеділок, 16 грудня, близько 13 години на вулиці Кобзаря. Потерпілий перебуває на обстеженні в лікарні.

    «На місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Нововолинського відділення поліції. Проводяться всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до скоєння злочину і притягнення його до відповідальності», - повідомляють правоохоронці.

    Пригода кваліфікували за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, здійснене із застосуванням предмета, спеціально призначеного або заздалегідь заготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень).

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    кримінал напад Волинська область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ