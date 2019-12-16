На Одещині затримали злочинну групу, яка займалася збутом наркотиків



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Наркоділки розповсюджували наркотичні засоби методом закладок

В ході обшуків в помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили майже 600 грамів розфасованої речовини, а також мобільні телефони, чорнові записи, гроші та інше.

Про це інформує прсеслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Оперативним підрозділом Южненського відділення поліції було отримано інформацію про те, що група осіб займається збутом наркотичних засобів.

Документування злочинної діяльності фігурантів поліцейські проводили під процесуальним керівництвом Комінтернівської місцевої прокуратури. Правоохоронці встановили, що учасники групи розкладали так звані «закладки» на території міста, а також особисто збували небезпечні речовини наркозалежним. Забезпечувало розповсюджувачів наркотичними засобами та в подальшому збирало гроші за їх продаж подружжя організаторів незаконного «бізнесу». В ході санкціонованих обшуків за місцями мешкання п’ятьох фігурантів було вилучено понад 100 сейф-пакетів з рослинною речовиною, схожою на марихуану, мобільні телефони, чорнові записи, гроші та інші речові докази злочинної діяльності групи.

«На даний час організаторів та трьох їхніх спільників затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, - повідомив начальник Южненського відділення поліції Іван Могорян. - Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Причетність до протиправної діяльності ще однієї особи встановлюється».