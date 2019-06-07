На Волині горів потяг з пасажирами



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Рятувальники ліквідували пожежу і доставили пасажирів приміського поїзда Ковель - Сарни іншим локомотивом

Укрзалізниця повідомила про зупинку приміського поїзда №6394 Ковель - Сарни на перегоні Чорторийськ - Маневичі у Волинській області через загоряння обладнання моторної секції, постраждалих в результаті інциденту немає. Про це повідомила пресслужба УЗ.

«7 червня цього року близько 5:30 годин на перегоні Чорторийськ - Маневичі в результаті загоряння обладнання моторної секції зупинився приміський поїзд №6394 Ковель - Сарни. Постраждалих немає. Причина інциденту з'ясовується», - сказано в повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що локомотивна бригада оперативно зреагувала і відчепила несправну моторну секцію. Іншим локомотивом поїзд з 20 пасажирами був доставлений на станцію Маневичі.

«Силами пожежного поїзда станції Ковель і підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) пожежу ліквідовано», - додали в Укрзалізниці.

Також нагадаємо, що у Полтавській області на нафтобазі сталася пожежа. «6 червня о 19 год у с. Покровське Решетилівського району на території недіючої нафтобази ТОВ «Нафтолюкс» сталося загоряння фланцю резервуара об’ємом 1 тис. м3», — йдеться у повідомленні

У ніч на п’ятницю, 7 червня, у Богуславі внаслідок удару блискавки сталось загоряння купола Свято-Троїцької церкви (церква московського патріархату, є пам'яткою архітектури).

Крім того на вулиці Гната Хоткевича у Києві сталася масштабна пожежа. Попередньо, загорівся ангар на території колишньої автомобільної бази. Полум'я охопило приміщення і перекинулося на припарковані поруч машини.