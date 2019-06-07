На Київщині від удару блискавки загорілася старовинна церква
Пожежа виникла на площі 144 кв. м
У ніч на п’ятницю, 7 червня, у Богуславі внаслідок удару блискавки сталось загоряння купола Свято-Троїцької церкви (церква московського патріархату, є пам'яткою архітектури). Загорання сталося о 00:59.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
О 6-й годині пожежу на площі 144 кв. м було ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучалося 20 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки.
Як повідомлялося, у ніч на 7 червня на вулиці Гната Хоткевича у Києві сталася масштабна пожежа. Попередньо, загорівся ангар на території колишньої автомобільної бази. Полум'я охопило приміщення і перекинулося на припарковані поруч машини.
Споруда повністю вигоріла всередині, залишився лише металевий каркас. Три машини вигоріли дотла за лічені хвилини.