На Київщині від удару блискавки загорілася старовинна церква



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Свято-Троїцька церква у Богуславі

Пожежа виникла на площі 144 кв. м

У ніч на п’ятницю, 7 червня, у Богуславі внаслідок удару блискавки сталось загоряння купола Свято-Троїцької церкви (церква московського патріархату, є пам'яткою архітектури). Загорання сталося о 00:59.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

О 6-й годині пожежу на площі 144 кв. м було ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучалося 20 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки.

Як повідомлялося, у ніч на 7 червня на вулиці Гната Хоткевича у Києві сталася масштабна пожежа. Попередньо, загорівся ангар на території колишньої автомобільної бази. Полум'я охопило приміщення і перекинулося на припарковані поруч машини.

Споруда повністю вигоріла всередині, залишився лише металевий каркас. Три машини вигоріли дотла за лічені хвилини.