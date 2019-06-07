У Полтавській області на нафтобазі сталася пожежа



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Жертв та постраждалих немає

Ввечері четверга на нафтобазі ТОВ «Нафтолюкс» сталася пожежа. Горів фланець резервуару об'ємом 1 тисяча кв. м. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

«6 червня о 19 год. у с. Покровське Решетилівського району на території недіючої нафтобази ТОВ «Нафтолюкс» сталося загорання фланцю резервуара об’ємом 1 тис. м3», — йдеться у повідомленні

Рятувальники повідомли, що вже о 19 год. 20 хв. пожежу було ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучалося 11 чол. та 2 од. техніки з них від ДСНС 5 чол. особового складу та 1 од. техніки.

Також нагадаємо, що у ніч на п’ятницю, 7 червня, у Богуславі внаслідок удару блискавки сталось загоряння купола Свято-Троїцької церкви (церква московського патріархату, є пам'яткою архітектури).

Крім того у ніч на 7 червня на вулиці Гната Хоткевича у Києві сталася масштабна пожежа. Попередньо, загорівся ангар на території колишньої автомобільної бази. Полум'я охопило приміщення і перекинулося на припарковані поруч машини.