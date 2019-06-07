Вночі у Києві сталася велика пожежа: дотла згорів ангар колишньої автобази і три машини (фото, відео)



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Три машини вигоріли за лічені хвилини Фото: Інформатор

Від ангара залишився лише металевий каркас

У ніч на п’ятницю, 7 червня, на вулиці Гната Хоткевича у Києві сталася масштабна пожежа. Попередньо, загорівся ангар на території колишньої автомобільної бази. Полум'я охопило приміщення і перекинулося на припарковані поруч машини.

Займання сталося близько 02:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, ангар був занедбаним складським приміщення. Вогонь поширився на площу близько 120 квадратних метрів. Споруда повністю вигоріла всередині, залишився лише металевий каркас.

Вогонь швидко перекинувся з приміщення на автомобілі на парковці. Три машини вигоріли дотла за лічені хвилини. На щастя, пожежа обійшлася без постраждалих.

Станом на 3:17 пожежно-рятувальним службам вдалося локалізувати вогонь, а о 3:22 - повністю ліквідувати. Для цього задіяли 9 одиниць спеціальної техніки та 36 чоловік особового складу.

Точні причини виникнення пожежі встановлюються.