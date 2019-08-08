На Волині працівника митниці підозрюють у побитті журналістки



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Фото: 112.ua

Посадовець митниці із застосуванням сили відібрав у дівчини мобільний телефон, заподіявши потерпілій легкі тілесні ушкодження

На Волині посадовцю митниці повідомили про підозру в завданні тілесних ушкоджень журналістці. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

«Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру заступнику начальника відділу митного оформлення одного з митних постів Волинської митниці ДФС у завданні тілесних ушкоджень журналістці місцевого телеканалу в травні цього року», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, правоохоронець, перебуваючи на святкуванні дня народження колеги в ресторанно-готельному комплексі, вступив у конфлікт із журналісткою місцевої телерадіокомпанії. Посадовець митниці із застосуванням сили відібрав у неї мобільний телефон, заподіявши потерпілій легкі тілесні ушкодження.

Працівнику Волинської митниці ДФС повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).