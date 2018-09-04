Під вивіскою державних лотерей «М.С.Л.» на Волині вівся незаконний гральний бізнес



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Порушник сплатить мінімальний штраф – 170 тис. грн

Апеляційний суд Волинської області залишив без змін вирок Луцького міськрайонного суду від 18 січня стосовно громадянина Володимира Музичко, який протизаконно організував гральний бізнес під виглядом державних лотерей «М.С.Л.».

Про це «Главкому» стало відомо з ухвали суду від 24 липня.

За даними досудового розслідування, протягом 2015 року - квітня 2016 року Музичко організував у нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку в Луцьку, з використанням спеціального обладнання (комп'ютерної техніки із доступом до мережі «Інтернет»), програмного забезпечення та системи електронних платежів та надавав можливість доступу до азартних ігор, що давало можливість учасникам, як отримати виграш, так і не отримати в залежності від випадковості, в результаті чого обвинувачений отримав незаконні прибутки.

Доступ до азартних ігор відбувався під виглядом розповсюдження державної грошової лотереї від ТОВ «М.С.Л.». Так, гравці передавали адміністратору грального закладу гроші (від 50 грн і більше), які зараховуються останнім на магнітну картку, з використанням якої, а також наданої адміністратором квитанції, учасник здійснював ставки для участі в азартних іграх на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений Музичко свою вину у зайнятті гральним бізнесом не визнав. Суду дав показання, що займався законним видом господарської діяльності через ТОВ «М.С.Л.», що пов'язана з реалізацією лотерей. Категорично ствердив, що гральним бізнесом не займався, чинних норм законодавства не порушував.

Разом з тим, суд дійшов висновків, що слідство зібрало достатньо доказів, що підтверджують порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» (ч.1 ст. 203-2 КК України). Зокрема, Музичко займався гральним бізнесом від імені ФОПа за довіреністю, яка працювала за договором від ТОВ «Центральні Ігри», а останнє діяло від імені ТОВ «М.С.Л.» як розповсюджувач лотерей.

Крім цього, у цьому ланцюжку була присутня шотландська фірма Lonestar Associates L.P. (на системних блоках, флеш-накопичувачах та терміналах був нанесений напис цієї фірми - «Главком»), фіктивність якої підтвердили компетентні органи Шотландії на запит про міжнародну правову допомогу слідчих Нацполіції Волині.

У суді свідок зізналася, що вела бухгалтерію та звітність ФОПа, звітність на ТОВ «М.С.Л.» про розповсюджені лотереї скидала електронною поштою. В місяць виручка від продажу лотерей становила 2-9 тис. грн, яка перераховувалася у безготівку.

Касири, які працювали у гральному закладі, підтвердили суду: Музичко забирав готівку особисто, виплачував їм заробітну плату, а також забезпечував діяльність закладу, зокрема, привозив каву, алкоголь, який давали гравцям безкоштовно. Музичко, за словами свідків, переконував, що вони здійснюють розповсюдження електронних лотерей.

Обидва суди Волині визнали Володимира Музичко винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України. Тепер він мусить заплатити штраф в розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тис. грн. Зауважимо, що це найнижча межа штрафу за цією кримінальною статтею.

Також суд конфіскував комп’ютерне обладнання, на яких здійснювалися азартні ігри та 25 тис. грн готівки, вилученої під час обшуків.