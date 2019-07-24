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    На Хмельниччині викрили контрабанду зброї до Євросоюзу

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    <p>Громадянин однієї з європейських країн намагався незаконно переправити зброю через держкордон</p> - На Хмельниччині викрили контрабанду зброї до Євросоюзу

    Громадянин однієї з європейських країн намагався незаконно переправити зброю через держкордон

    Фото: Пресцентр СБУ

    Правоохоронці виявили у автомобілі іноземця три пістолети Макарова, автомат АКС-74, а також наркотичні засоби

    Співробітники Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області  викрили та попередили контрабандне вивезення вогнепальної зброї до Євросоюзу.

    Про це 24 липня повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що громадянин однієї з європейських країн намагався незаконно переправити зброю через держкордон.

    «Під час поглибленого митного огляду транспортного засобу іноземця на пункті пропуску «Краковець» правоохоронці виявили три пістолети Макарова, автомат АКС-74, а також наркотичні засоби», - заявили в СБУ.

    Зловмисник затриманий згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14 ч.1 ст. 201, ч.1 ст. 14 ст. 263 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, зокрема джерел походження зброї та інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України блокували у Дніпропетровській області протиправне виготовлення і збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

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