У Німеччині затримали організатора контрабанди героїну в Україну



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За матеріалами СБУ затриманого повернуто на територію України

Зловмисник вісім років переховувався від слідства за організацію незаконного переміщення наркотиків

СБУ спільно з Інтерполом та правоохоронними органами Німеччини викрили наркоділка, який вісім років переховувався від слідства за організацію незаконного переміщення наркотиків на територію України з однієї з сусідніх країн.

Про це 25 липня повідомляє пресцентр СБУ.

«У 2012 році співробітники СБУ у межах кримінального провадження затримали мешканця Одещини на пункті пропуску «Нові Трояни» під час спроби контрабандного переправлення в Україну кілограму особливо небезпечного наркотичного засобу – героїн. «Товар» зловмисник приховав у спеціально обладнаному сховищі власного автомобіля. Проте, скориставшись рішенням суду щодо зміни міри запобіжного заходу з тримання під вартою на підписку про невиїзд, фігурант провадження незаконно перетнув держкордон та переховувався в іноземних країнах», - заявили в СБУ.

Зазначається, що для розшуку зловмисника представники української спецслужби звернулися до зарубіжних партнерів, зокрема по лінії Інтерполу та передали відповідні матеріали.

«У липні під час спільної спецоперації правоохоронці Німеччини та Інтерполу ідентифікували та затримали наркоділка під час використання документів, отриманих на інші анкетні дані з метою переховування від правосуддя», - говориться у повідомленні.

За матеріалами СБУ затриманого повернуто на територію України.

Слідчими Управління СБУ в Одеській області зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У межах відкритого слідчими кримінального провадження за ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.