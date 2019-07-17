На Волині прикордонники зі стрільбою зупинили контрабандистів



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Зловмисники намагались перемістити до Польщі понад 5 тисяч пачок сигарет Фото: Держприкордонслужба

Двох затриманих осіб за спробу порушення державного кордону притягнуто до адмінвідповідальності

У Волинській області співробітники оперативного підрозділу Північного регіонального управління Держприкордонслужби неподалік села Висоцьк завадили переміщенню через кордон контрабанди.

Про це 17 липня повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що в ході перевірки отриманої інформації поблизу державного кордону оперативники виявили трьох осіб, які за допомогою гумового човна намагались перемістити річкою Західний Буг до Польщі понад 5 тисяч пачок сигарет.

«У процесі затримання двоє з контрабандистів вдалися до втечі. Водночас один із втікачів почав чинити фізичний вплив стосовно прикордонника», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що під час застосування правоохоронцями пристрою для відстрілу патронів з гумовими кулями один із порушників отримав травму. Прикордонники надали першу медичну допомогу чоловіку та доставили до лікарні.

Двох затриманих осіб за спробу порушення державного кордону притягнуто до адмінвідповідальності.

«У зв’язку із вчиненням опору співробітникам Держприкордонслужби під час виконання службових обов’язків до Національної поліції направлено повідомлення про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 342 КК України. До ДФС направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України», - заявили у Держприкордонслужбі.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України попередили в Закарпатській області незаконне переправлення бурштину до європейських країн.