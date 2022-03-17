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    На Волині відновлено продаж алкоголю

    На Волині відновлено продаж алкоголю - На Волині відновлено продаж алкоголю
    На Волині відновлено продаж алкоголю

    На Волині дозволено продаж лише не міцних напоїв

    З 17 березня у Волинській області буде відновлено продаж алкогольних напоїв. Щоправда, це стосуватиметься лише слабоалкогольних напоїв, пива і вина. Заборона на міцні напої, викликана воєнним станом, зберігатиметься. Про це ідеться в повідомленні голови Волинської військово-цивільної адміністрації Юрія Погуляйка.

    Очільник регіону пояснив це рішення намаганням підтримати економіку регіону, який знаходиться у тилу і має залишатися надійною підтримкою для передової.

    Заборона на продаж алкоголю на Волині почала діяти з 1 березня за рішенням Волинської обласної ради. Нагадаємо, після введення режиму воєнного стану на всій території України було заборонено продаж алкоголю.

    Раніше, з 14 березня 2022 року в Уманському районі було дозволено продаж пива. При цьому збережено ряд заборон. Зокрема, продаж алкоголю військовим та продаж алкоголю у комендантський час.

    Теги: алкоголь Волинська область воєнний стан
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    На Волині відновлено продаж алкоголю