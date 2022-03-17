На Волині відновлено продаж алкоголю

На Волині дозволено продаж лише не міцних напоїв

З 17 березня у Волинській області буде відновлено продаж алкогольних напоїв. Щоправда, це стосуватиметься лише слабоалкогольних напоїв, пива і вина. Заборона на міцні напої, викликана воєнним станом, зберігатиметься. Про це ідеться в повідомленні голови Волинської військово-цивільної адміністрації Юрія Погуляйка.

Очільник регіону пояснив це рішення намаганням підтримати економіку регіону, який знаходиться у тилу і має залишатися надійною підтримкою для передової.

Заборона на продаж алкоголю на Волині почала діяти з 1 березня за рішенням Волинської обласної ради. Нагадаємо, після введення режиму воєнного стану на всій території України було заборонено продаж алкоголю.

Раніше, з 14 березня 2022 року в Уманському районі було дозволено продаж пива. При цьому збережено ряд заборон. Зокрема, продаж алкоголю військовим та продаж алкоголю у комендантський час.

