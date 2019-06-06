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    На YouTube заборонили націоналістичні ролики

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    <span>YouTube змінив правила хостингу</span> - На YouTube заборонили націоналістичні ролики
    YouTube змінив правила хостингу

    Під заборону потрапили ролики, що виправдовують «дискримінацію, сегрегацію або ізоляцію за такими ознаками, як вік, стать, раса, каста, релігія, сексуальна орієнтація або статус ветерана»

    На сервісі YouTube відтепер будуть блокуватися ролики, в яких йдеться про перевагу одних людей над іншими. Про зміну правил повідомляється в блозі сервісу.

    Під заборону потрапили ролики, що виправдовують «дискримінацію, сегрегацію або ізоляцію за такими ознаками, як вік, стать, раса, каста, релігія, сексуальна орієнтація або статус ветерана». Під заборону потрапляють і відеоролики, які пропагують націоналістичні ідеї, йдеться в блозі.

    Також під блокування потраплять записи, які оспорюють доведені випадки прояву жорстокості, такі як Голокост або стрілянина в школах.

    У повідомленні зазначено, що нова система запрацює в найближчі місяці, а поки ролики будуть видаляти вибірково.

    Раніше повідомлялося, що Україна відправила Google скаргу через блокування кримськотатарського каналу ATR. Зокрема, зазначається, що YouTube просив видалити деякі програми телеканалу після скарги «Роскомнадзора», бо там стверджують, що розміщені матеріали порушують російське законодавство про інформацію.

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