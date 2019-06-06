Україна відправила Google скаргу через блокування кримськотатарського каналу ATR



Розсилка ВІДПРАВИТИ

YouTube просив видалити деякі програми телеканалу після скарги «Роскомнадзора»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України звернулася до корпорації Google, з проханням унеможливити блокування трансляції на відеохостингу YouTube матеріалів кримськотатарського телеканалу ATR. Про це повідомляє пресслужба Нацради.

Зокрема, зазначається, що YouTube просив видалити деякі програми телеканалу після скарги «Роскомнадзора», бо там стверджують, що розміщені матеріали порушують російське законодавство про інформацію.

«Національна рада у своєму листі до корпорації Google акцентує, що мовлення українських медіа перебуває під юрисдикцією української держави, і єдиним регуляторним органом, що має право звертатися до третіх сторін стосовно розміщеного ними контенту, є український регулятор - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення», - йдеться у повідомленні.

Регулятор запевнив американську компанію, що контент телекомпанії «Атлант-СВ» відповідає вимогам українського та європейського законодавства, правових підстав для блокування контенту телеканалу немає, а цей прецедент вважає небезпечним для свободи слова як в Україні, так і в світі. У Нацраді нагадали, що «Роскомнадзор» і раніше намагався впливати на контент українських телеканалів, розміщений на YouTube, зокрема вимагав видалити програму Національної громадської телерадіокомпанії України «Наші» про спогади українського добровольця, який воював на Сході країни, і сюжет про політв’язня, фігуранта так званої ялтинського справи «Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеіна Куку.

«Національна рада переконана, що такими діями Російська Федерація використовує корпорацію Google і її дочірню компанію YouTube у своїх інтересах у процесі ведення гібридної війни проти України», - йдеться у повідомленні на сайті регулятора.