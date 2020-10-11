На Закарпатті директор стадіону заплатить 51 тис. грн штрафу за порушення карантину



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На Закарпатті під час футбольного матчу ігнорувалися карантинні заходи

У середині липня відбувся матч Першої ліги без дотримання карантинних заходів

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав винним директора стадіону ФК «Минай» у порушенні правил карантину і призначив штраф 51 тис. грн.

Про повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 28 вересня.

За даними адмінпротоколу, 10 липня 2020 року з 18 год. до 20 год. на стадіоні футбольного клубу «Минай» (Ужгородський район) відбувався матч між ФК «Минай» та ФК «Металіст Харків» з порушенням протоколу Ужгородського РДА ТЕБ №13 від 25 червня 2020 року та постанови Кабміну № 392 від 20 травня 2020 року.

Приклади порушень правил карантину з боку «Миная» опублікував офіційний сайт харківського «Металіста» наступного дня після матчу: «На вході до стадіону «Минай-Арена» не проводився температурний скринінг. Приїхавши на стадіон, наша команда мала змогу вільно пересуватися його периметром. На трибунах стадіону (це видно на матчевих світлинах) знаходилися малолітні особи (візуально - шести-восьми років). Про використання засобів індивідуального захисту мови не було. Більше того, зустрічав команду на ужгородському вокзалі водій клубного автобусу ФК «Минай», який не використовував засоби індивідуального захисту та особливо цього робити не хотів навіть після зауважень наших лікарів».

Глядачі спостерігають за матчем ФК «Минай» проти «Металіста Харків»

У судове засідання директор стадіону не з`явився, хоча про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Крім того, неодноразово повідомлявся про час та місце розгляду справи шляхом телефонограм. Клопотань про відкладення справи від нього на адресу суду не надходило.

Його вина підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями, рапортом працівника поліції та диском із записом події, яка мала місце на стадіоні футбольного клубу «Минай» 10 липня 2020 року.

Як відомо, за порушення карантину передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачає штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн – для посадових осіб.