Мешканець Закарпаття безслідно зник, повертаючись з Німеччини додому



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Пащенко Петро Євгенович

Прохання допомогти розшукати сина опублікувала Ганна Пащенко

Зі слів жінки, її син Пащенко Петро Євгенович 1995 р.н, 6 жовтня мав повертатися з Берліна додому в с. Білки що на Іршавщині, але безслідно зник.

Хлопець взяв квиток на Прагу, але в автобус, можливо, і не сів. Рідні втратили зв’язок з хлопцем й до цього часу нічого про нього не відомо.

Про будь-яку інформацію щодо зниклого хлопця можна повідомити на Facebook-сторінку Ганни Пащенко.

Нагадаємо, 11 вересня, Деснянське управління поліції в Києві розшукує Романа Осипова, 2009 р.н., який 12 серпня цього року пішов з місця свого проживання та по теперішній час не повернувся.

Як повідомлялося, 3 жовтня, на Луганщині, де вирували великі лісові пожежі, виявили останки 4 людей, які вважалися зниклими безвісти. Зараз нараховують 11 загиблих, одна людина – безвісно зникла.

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