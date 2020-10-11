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    Суспільство

    Мешканець Закарпаття безслідно зник, повертаючись з Німеччини додому

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    Пащенко Петро Євгенович&nbsp; - Мешканець Закарпаття безслідно зник, повертаючись з Німеччини додому
    Пащенко Петро Євгенович 

    Прохання допомогти розшукати сина опублікувала Ганна Пащенко

    Зі слів жінки, її син Пащенко Петро Євгенович 1995 р.н, 6 жовтня мав повертатися з Берліна додому в с. Білки що на Іршавщині, але безслідно зник.

    Хлопець взяв квиток на Прагу, але в автобус, можливо, і не сів. Рідні втратили зв’язок з хлопцем й до цього часу нічого про нього не відомо.

    Про будь-яку інформацію щодо зниклого хлопця можна повідомити на Facebook-сторінку Ганни Пащенко.

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    Нагадаємо, 11 вересня, Деснянське управління поліції в Києві розшукує Романа Осипова, 2009 р.н., який 12 серпня цього року пішов з місця свого проживання та по теперішній час не повернувся.

    Як повідомлялося, 3 жовтня, на Луганщині, де вирували великі лісові пожежі, виявили останки 4 людей, які вважалися зниклими безвісти. Зараз нараховують 11 загиблих, одна людина – безвісно зникла.

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