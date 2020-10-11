Байден готовий зустрітися з Кім Чен Ином в разі перемоги на виборах



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Байден готовий зустрітися з Кім Чен Ином в разі перемоги на виборах

Байден хоче наблизити денуклеаризацію Корейського півострова

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден в разі перемоги на виборах готовий зустрітися з головою Держради КНДР Кім Чен Ином. Він хоче наблизити денуклеаризацію Корейського півострова.

Про це заявив колишній радник американського політика Брайан Маккеон, повідомляє Yonhap.

«Я думаю, що Байден, буде готовий зустрітися, якщо це станеться в рамках якоїсь реальної стратегії, яка дозволить нам наблизитися до денуклеаризації» - зауважив Маккеон.

У той же час екс-радник Байдена піддав критиці підхід Трампа до діалогу з північнокорейським лідером. На думку Маккеона, перед зустрічами Трампа і Кім Чен Ина не була проведена досить серйозна дипломатична робота.

«Коли мова йде про переговори з такого складного питання, як ядерна проблема КНДР, не можна очікувати, що два лідери впораються з цим за один або дві години, протягом яких триває їхня зустріч. Слід проводити детальні консультації, необхідно досягнення взаєморозуміння, повинні бути зафіксовані на папері документи, які лідери зможуть схвалити, вивчити і підписати», - підкреслив він.

До слова, шведська екоактивістка Ґрета Тунберг закликала на президентських виборах у США голосувати за конкурента чинного глави Білого дому Дональда Трампа – Джо Байдена.