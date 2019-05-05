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    На Закарпатті другий день зберігаються кілометрові черги на кордоні з ЄС

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    <p>Зазвичай в ці дні закарпатські заробітчани повертаються після вихідних назад до ЄС</p> - На Закарпатті другий день зберігаються кілометрові черги на кордоні з ЄС

    Зазвичай в ці дні закарпатські заробітчани повертаються після вихідних назад до ЄС

    Фото: Mukachevo.net

    Люди скаржаться, що їм доводиться стояти по 10 і навіть більше годин

    Другий день поспіль на всіх основних пунктах пропуску на кордоні з ЄС у межах Закарпаття спостерігаються аномальні черги.

    Про це у неділю ввечері повідомляє видання Mukachevo.net.

    Так, на КПП «Ужгород – Вишнє Нємецьке», що на кордоні зі Словаччиною, черга протягом неділі розтягнулася на кілька кілометрів вздовж окружної Ужгорода.

    На КПП «Тиса – Захонь», що на кордоні з Угорщиною, черга складала близько 300 автомобілів.

    На КПП «Лужанка – Берегшурань», що на українсько-угорському кордоні неподалік Берегова, черга розтягнулася від кордону до в’їзду в місто, тобто на все прикордонне село Астей.

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    На Закарпатті другий день зберігаються кілометрові черги на кордоні з ЄС
    На Закарпатті другий день зберігаються кілометрові черги на кордоні з ЄС
    На Закарпатті другий день зберігаються кілометрові черги на кордоні з ЄС
    На Закарпатті другий день зберігаються кілометрові черги на кордоні з ЄС
    На Закарпатті другий день зберігаються кілометрові черги на кордоні з ЄС
    На Закарпатті другий день зберігаються кілометрові черги на кордоні з ЄС
    На Закарпатті другий день зберігаються кілометрові черги на кордоні з ЄС
    На Закарпатті другий день зберігаються кілометрові черги на кордоні з ЄС
    На Закарпатті другий день зберігаються кілометрові черги на кордоні з ЄС

    ЗМІ додає, що на «Лужанку» приїхало чимало водіїв, які планували перетнути кордон з Угорщиною через КПП «Косино», що працює лише до 20:00.

    «Люди скаржаться, що їм доводиться стояти по 10 і навіть більше годин. У спілкуванні з журналістами Mukachevo.net перевізники, які їздять постійно через кордон, зауважують, що складна ситуація на пунктах пропуску останній тиждень, але те, що коїться цими вихідними, кажуть, – просто жах», - йдеться у повідомленні видання.

    Водночас зазначається, що саме в ці дні закарпатські заробітчани повертаються після вихідних назад до ЄС.

    До слова, Україна побудує 22 кораблі та закупить 24 вертольоти для охорони кордонів.

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