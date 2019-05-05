На Закарпатті другий день зберігаються кілометрові черги на кордоні з ЄС



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Зазвичай в ці дні закарпатські заробітчани повертаються після вихідних назад до ЄС Фото: Mukachevo.net

Люди скаржаться, що їм доводиться стояти по 10 і навіть більше годин

Другий день поспіль на всіх основних пунктах пропуску на кордоні з ЄС у межах Закарпаття спостерігаються аномальні черги.

Про це у неділю ввечері повідомляє видання Mukachevo.net.

Так, на КПП «Ужгород – Вишнє Нємецьке», що на кордоні зі Словаччиною, черга протягом неділі розтягнулася на кілька кілометрів вздовж окружної Ужгорода.

На КПП «Тиса – Захонь», що на кордоні з Угорщиною, черга складала близько 300 автомобілів.

На КПП «Лужанка – Берегшурань», що на українсько-угорському кордоні неподалік Берегова, черга розтягнулася від кордону до в’їзду в місто, тобто на все прикордонне село Астей.

ЗМІ додає, що на «Лужанку» приїхало чимало водіїв, які планували перетнути кордон з Угорщиною через КПП «Косино», що працює лише до 20:00.

«Люди скаржаться, що їм доводиться стояти по 10 і навіть більше годин. У спілкуванні з журналістами Mukachevo.net перевізники, які їздять постійно через кордон, зауважують, що складна ситуація на пунктах пропуску останній тиждень, але те, що коїться цими вихідними, кажуть, – просто жах», - йдеться у повідомленні видання.

Водночас зазначається, що саме в ці дні закарпатські заробітчани повертаються після вихідних назад до ЄС.

До слова, Україна побудує 22 кораблі та закупить 24 вертольоти для охорони кордонів.