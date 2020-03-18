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    На Закарпатті комерсант переправив до країн ЄС пиломатеріалів на 2,5 млн грн (фото)

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    СБУ блокувала схему контрабанди пиломатеріалів до країн Євросоюзу

    Служба безпеки України викрила та блокувала у Закарпатській області схему незаконного переправлення оптових партій деревини за кордон.

    За попередніми даними слідства, представник місцевої комерційної структури налагодив протиправний механізм вивезення пиломатеріалів з території нашої держави до країн ЄС.

    Для митного оформлення продукції він використовував товарно-транспортні накладні із неправдивою інформацією про походження деревини. Упродовж 2019-2020 років фігурант незаконно переправив за кордон пиломатеріалів на загальну суму майже 2,5 млн гривень.

    Фото: пресцентр СБУ
    Фото: пресцентр СБУ

    На митному посту «Ужгород» правоохоронці затримали вантажівку з партією контрабандної сировини під час спроби перетнути митний кордон за фіктивними документами. Вартість виявленого товару становить понад 100 тис. гривень. 

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 201-1 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Заходи з блокування контрабанди проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області. 

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