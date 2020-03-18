СБУ блокувала незаконний збут деревини на Черкащині



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Фото: пресцентр СБУ

За нелегальне відвантаження понад 70 кубометрів сосни посадовець «Канівського лісового господарства» вимагав від представника комерційної структури майже 100 тис. гривень

Служба безпеки України викрила посадовця держпідприємства «Канівське лісове господарство», причетного до одержання неправомірної вигоди за нелегальний збут лісосировини. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, представник лісгоспу налагодив механізм незаконної вирубки та продажу цінних порід деревини комерсантам.

Для проведення оборудки посадовець штучно занижував вартість лісосировини та реалізовував її без укладання відповідних договорів.

Так за нелегальне відвантаження понад 70 кубометрів сосни фігурант вимагав від представника комерційної структури майже 100 тис. гривень.

Правоохоронці затримали посадовця лісгоспу згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання чергової частини хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності проводились спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури.