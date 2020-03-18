На Донеччині СБУ викрила прокурора на отриманні хабара



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Фото: пресцентр СБУ

За версією слідства, посадовець вимагав від директора місцевої фірми $3,5 тис. за закриття справи та не притягнення до кримінальної відповідальності

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі прокурора Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За версією слідства, посадовець вимагав від директора місцевої фірми $3,5 тис. за закриття справи та не притягнення до кримінальної відповідальності за ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Затримали прокурора відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у службовому кабінеті під час отримання 91 тис. хабара у гривневому еквіваленті.

У межах кримінального провадження, відкритого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Тривають слідчі дії.

Викриття зловмисника проводилось спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.