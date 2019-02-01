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    На Закарпатті на дорогу зійшла снігова лавина

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    Для розчищення дороги від снігу направлено спецтехніку - На Закарпатті на дорогу зійшла снігова лавина
    Для розчищення дороги від снігу направлено спецтехніку

    Інцидент стався близько 19.00 на дорозі Н-09

    У Закарпатській області, поблизу села Ділове на дорозі Н-09 снігова лавина перекрила половину проїжджої частини.

    Про це 1 лютого повідомляється на сторінці Укравтодору у Facebook.

    «Близько 19.00 на дорозі Н-09 Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка -Львів, км 154+000, поблизу с.Ділове, зійшла лавина в обсязі 40 куб м, яка перекрила половину проїжджої частини», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що для розчищення дороги направлено спецтехніку.

    Нагадаємо, через сильний туман в аеропорту «Київ» (Жуляни) 1 лютого затримуються і були скасовані рейси.

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