На Закарпатті на дорогу зійшла снігова лавина



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Для розчищення дороги від снігу направлено спецтехніку

Інцидент стався близько 19.00 на дорозі Н-09

У Закарпатській області, поблизу села Ділове на дорозі Н-09 снігова лавина перекрила половину проїжджої частини.

Про це 1 лютого повідомляється на сторінці Укравтодору у Facebook.

«Близько 19.00 на дорозі Н-09 Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка -Львів, км 154+000, поблизу с.Ділове, зійшла лавина в обсязі 40 куб м, яка перекрила половину проїжджої частини», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що для розчищення дороги направлено спецтехніку.

Нагадаємо, через сильний туман в аеропорту «Київ» (Жуляни) 1 лютого затримуються і були скасовані рейси.