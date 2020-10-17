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    Події в Україні

    На Закарпатті заблукали чотири грибники: одного знайшли мертвим

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    <p>За добу рятувальники на Закарпатті отримали чотири повідомлення про грибників, які загубилися в лісі</p> - На Закарпатті заблукали чотири грибники: одного знайшли мертвим

    За добу рятувальники на Закарпатті отримали чотири повідомлення про грибників, які загубилися в лісі

    Фото: ДСНС

    Причину смерті встановлюватимуть правоохоронці

    З учорашнього вечора рятувальники на Закарпатті отримали чотири повідомлення про грибників, які загубилися в лісі. Троє знайшлися, одного чоловіка виявили мертвим.

    Про це в суботу, 17 жовтня, повідомляє пресслужба ДСНС в Закарпатській області.

    «До вечора 16, вночі та вранці 17 жовтня в Службу порятунку чотири рази за допомогою в пошуках заблукалих родичів зверталися місцеві жителі», – йдеться в повідомленні.

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    Так, ввечері рятувальники шукали 67-річного чоловіка, 63-річну жінку. Вночі проводили пошуки чоловіка 1958 р.н., який повернувся додому самостійно. А вранці рятувальники почали пошуки чоловіка, який пішов за грибами ще 13 жовтня і не повернувся.

    «На жаль, о 13:40 17 жовтня рятувальниками було знайдено в лісі тіло чоловіка», – йдеться в повідомленні.

    Причину смерті встановлюватимуть правоохоронці.

    Зазначимо, у Карпатах вершини гір вкриті снігом.

    ДСНС Закарпаття смерть рятувальники Карпати (гори)
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